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ЭКОНОМИКА РБ
ТРИКОТАЖНЫЕ И ШВЕЙНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕГПРОМА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 60,4 МЛН РУБЛЕЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
18:02 28.10.2020
За 9 месяцев 2020 года трикотажные предприятия концерна «Беллегпром» получили 46,5 млн рублей чистой прибыли (на 12 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года), швейные предприятия – 13,9 млн рублей (на 3,3 млн больше, чем в 2019). Такие данные были озвучены на Совете директоров трикотажных и швейных предприятий концерна, который прошел на базе ОАО «Світанак» в Жодино.
Как сообщили ЭКОПРЕСС с пресс-службе концерна, рентабельность продаж в швейной отрасли составила 16,7% (12,5% в 2019), в трикотажной– 13% (11,4% в 2019).
Возросла и рентабельность реализованной продукции: по трикотажной отрасли до 15,6% (14% в 2019), по швейной – до 20,2%, (15,5% в 2019).
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