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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ОБЕСПЕЧИЛА ПРОПУСК ПОЕЗДА ИЗ 123 КОНТЕЙНЕРОВ С ТОВАРАМИ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ


17:18 28.10.2020

Белорусская железная дорога обеспечила пропуск объединенного поезда, состоящего из 123 контейнеров с товарами народного потребления назначением из Китая в Европу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, отправка контейнерного поезда организована компанией АО «ОТЛК ЕРА» при участии АО «НК «Казахстан темир жолы», Приволжской, Юго-Восточной и Московской железной дорог – филиалов ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги.

Особенностью данного пилотного длинного составного поезда стало то, что впервые его объединение было осуществлено на Приволжской железной дороге – филиале ОАО «РЖД». Поезд проследовал по инфраструктуре ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги с маршрутной скоростью более 1000 км/сутки. Время в пути по белорусской территории до прибытия в Брест составило 16 часов.

Пропуск объединенных контейнерных поездов (с длиной более 100 условных единиц) позволяет сократить эксплуатационные расходы (за счет использования одного локомотива вместо двух для ведения объединенного поезда), снизить нагрузку на инфраструктуру и повысить пропускную способность участков на грузонапряженных направлениях.

Белорусская железная дорога обеспечивает беспрепятственный пропуск и своевременную терминальную обработку объединенных длинносоставных поездов. Основные маршруты пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток–Запад–Восток проходят через пограничный переход Брест/Тересполь. Контейнерный терминал станции Брест-Северный предоставляет бизнес-сообществу услуги по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке.

Также с учетом динамического роста объемов контейнерных перевозок Белорусской железной дорогой, совместно с участниками рынка транспортных услуг, проводится целенаправленная работа по развитию и созданию новых маршрутов перевозок через белорусско-польские пограничные переходы Брузги/Кузница Белостоцкая и Свислочь/Семянувка.

Так, Белорусской железной дорогой в октябре 2020 года обеспечен пропуск контейнерных поездов через белорусско-польский погранпереход Брузги/Кузница Белостоцкая в сообщении Китай-Европа-Китай.

В целом за 9 месяцев 2020 года по Белорусской железной дороге в сообщении Китай-Европа-Китай проследовало более 380 тысяч контейнеров в ДФЭ. Это в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период 2019 года.
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