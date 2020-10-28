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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО «САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 17,2%
17:09 28.10.2020
На 1 октября 2020 года в Минской области состоят на учете и являются «самозанятыми» 6213 человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с 2019 годом количество таких граждан увеличилось на 17,2%. В бюджет области от этой категории плательщиков поступило 724,9 тыс. рублей единого налога.
По-прежнему наибольшее количество физических лиц в 2020 году оказывали в Минской области парикмахерские услуги – 1923 человека и услуги репетиторства - 876 человек, а также занимались реализацией на торговых местах и (или) иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий - 1611 человек.
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