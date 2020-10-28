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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСОНАЛ БЕЛАЭС ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫМ ПРОГРАММАМ


16:40 28.10.2020

Оперативный персонал БелАЭС прошел обучение в современном учебно-тренировочном комплексе по индивидуально разработанным программам. Об этом сообщил заместитель начальника учебно-тренировочного центра БелАЭС Александр Ерин 28 октября в ходе круглого стола, на котором обсуждались вопросы подготовки специалистов для ядерной энергетики.

По его словам, подготовку персонала в учебно-тренировочном центре положительно оценили эксперты МАГАТЭ, наличие такого комплекса на строящейся атомной станции было признано одной из положительных практик Беларуси и будет рекомендовано другим странам, которые планируют развивать у себя атомную энергетику.

На мероприятии эксперты подчеркнули большое значение проведения стажировок на действующих атомных электростанциях, поскольку молодой специалист должен приходить на производство с наработанным практическим опытом. Как рассказал директор проекта Группы управления проектами АНО ДПО «Техническая академия Росатома» Андрей Шайкин, техническим интегратором Государственной корпорации «Росатом» в части обучения персонала является АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

«Обучение проводится от начала до конца, «под ключ», - сказал он. - Хочу отметить, что в рамках Генерального контракта на сооружение Белорусской АЭС уже реализован большой объем подготовки. Одним из основных этапов подготовки персонала для приобретения необходимых навыков и компетенций в области эксплуатации систем и оборудования АЭС является практическая подготовка. Поэтому программа обучения специалистов для Белорусской АЭС включает в себя тренажерную подготовку на полномасштабном тренажере блочного пульта управления и стажировку на аналогичных АЭС».

Будущие белорусские атомщики, в рамках Генерального контракта на сооружение Белорусской АЭС, проходили выездные стажировки, продолжительность которых для основного персонала станции достигает двух месяцев. В России референтной и основной станцией для стажировки является Нововоронежская АЭС, где был впервые построен и введен в эксплуатацию энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+». Именно на таком энергоблоке предстоит им работать в Беларуси.
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