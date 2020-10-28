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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 51 ТЫС. МЕДРАБОТНИКОВ В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ НАДБАВКИ ЗА РАБОТУ С КОРОНАВИРУСНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
16:34 28.10.2020
На 20 октября около 51 тыс. медработников в Беларуси получили надбавки за работу с коронавирусными пациентами на основании указа № 131. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, среди тех, кому были выплачены дополнительные средства, 12 тыс. врачей, 24 тыс. работников среднего персонала и 15 тыс. работников иных категорий (санитарки, водители).
«Мы понимаем, что это большие деньги, они должны быть получены за работу. Наказ … четко соблюдается — деньги получают люди, которые работают с пациентами с COVID-19», - подчеркнул Д. Чередниченко.
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