В Гродненской области активно внедряются установки с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это позволило в 2019 году получить 217,3 млн. кВт•ч «чистой» энергии, что полностью обеспечивает электрической энергией 6 районов области, таких как Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Мостовский, Новогрудский и Свислочский. Об этом сообщил заместитель начальника Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Евгений Садовский.

По его словам, рРазвивается использование энергии ветра, солнца, воды, биомассы, биогаза. Общая электрогенерирующая мощность установок с использованием ВИЭ составляет 102,7 МВт.

За последние пять лет за счет создания благоприятных условий для расширения использования возобновляемой энергетики суммарная мощность электрогенерирующих установок в области увеличилась на 57 МВт, из которых почти половина это ветроустановки – 27,2 МВт. Интенсивное развитие ВИЭ решает, как глобальные проблемы экологии, так и повышает главным образом уровень энергетической безопасности и независимости страны. Доля выработки электроэнергии с использованием ВИЭ в общем потреблении электроэнергии в области за январь-июнь 2020 года составила 6,3% и увеличена в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

В рамках реализации инвестиционных проектов в Щучинском районе внедрены три биогазовые установки единичной мощностью по 1 МВт. Для производства энергии используется биогаз, получаемый в процессе разложения отходов жизнедеятельности животных. Полученная электроэнергия поставляется в энергосистему страны, а тепловая – используется для отопления производственных помещений, технологического процесса получения биогаза, подсобного производства и собственных хозяйственных нужд. Переработанные органические продукты вновь используются в качестве удобрения на полях. За 2019 год этими установками выработано 22,3 млн. кВт•ч, что обеспечивает потребление таких предприятий Щучинского района как Щучинское жилищно-коммунальное хозяйство, завод по выпуску кабельной продукции «Автопровод» и Щучинский завод по выпуску молочной продукции. Срок окупаемости проектов составляет порядка семи лет.

Свою эффективность показала эксплуатация в городе Волковыске, введенного в 2018 году, электрогенерирующего источника на биомассе (топливной щепе) мощностью 1,3 МВт. Тепловая энергия отпускается на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей города, а выработанная электрическая энергия обеспечивает работу котельной и направляется в энергосистему.

Реализация данного проекта позволила замещать импортируемое топливо (природный газ) в размере 11,5 млн. м3 в год. Годовая выработка электроэнергии составляет около 9 млн. кВт∙ч. Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии, выработанной на щепе, за 2019 год составила 70,74 руб., при средней себестоимости Гкал выработанной на газу организациями жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области – 97,35 руб. Себестоимость 1 кВт∙ч электрической энергии составила 10 копеек, когда одноставочный тариф для населения, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат по энергосистеме составляет 20,9 копеек за 1 кВт∙ч.

При развитии использования разных видов ВИЭ, исходя из природно-климатических условий одним из приоритетных направлений для Гродненской области является внедрение ветроэнергетических установок.

Исследования ветровых нагрузок подтвердили уникальность природно-климатических условий Новогрудской возвышенности. Высшая точка – 323 метра над уровнем Балтийского моря. Согласно проведенным исследованиям, среднегодовая скорость ветра в точках измерений на площадках, примыкающих к населенным пунктам Грабники, Пуцевичи, Митрополь, Байки и Ловчицы Новогрудского района, на высоте 100 м превышает 8 м/с.

В Гродненской области установлено в общей сложности 37 ветряков суммарной мощностью 47,3 МВт или 46% от всех электрогенерирующих ВИЭ области. Срок окупаемости составляет порядка семи-восьми лет при сроке службы – 25 лет.

В Новогрудском районе установлено и функционирует 20 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 32,1 МВт. Ветропарк Новогрудского района является хорошим примером высокоэффективного объекта. Согласно статистике, опубликованной ассоциацией WindEurope за 2018 год, в Европе коэффициент использования установленной мощности в материковой ветроэнергетике в среднем составляет примерно 0,22, в морской – 0,37. За 2019 год коэффициент использования установленной мощности по ветряку установленному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в Новогрудском районе составил 0,34, по ветропарку РУП «Гродноэнерго» – 0,31.

Значимым событием был ввод в эксплуатацию в 2017 году самой высокой и мощной в Беларуси ветроэнергетической установки мощностью 3,3 МВт ООО «Энветр» в районе деревни Большие Лезневичи Новогрудского района. Высота башни самой мощной ветроэнергетической установки в стране достигает 117 метров, верхняя точка лопастей – 176 метров, их размах – 112 метров, вся конструкция весит 500 тонн.

К Новогрудскому району, обладающему самым большим ветропарком в стране, присоединился Зельвенский район – в 2018 году введены 6 ветряков. Единичные ветряки установлены в Дятловском, Кореличском и Сморгонском районах.

Учитывая природно-климатические условия, общемировые тенденции по использованию энергии ветра – ветроэнергетика для Гродненской области имеет большой потенциал и перспективы дальнейшего развития. Так в области планируются к вводу три ветроустановки в Новогрудском районе суммарной мощностью 9,9 МВт, одна в Кореличском районе мощностью 2,5 МВт и другие.