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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖИТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ С ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


15:56 28.10.2020

Беларусь продолжит подготовку специалистов с высшим образованием с области ядерной энергетики. Об этом сообщил консультант Управления высшего образования Министерства образования Николай Маруда 28 октября в ходе круглого стола, на котором обсуждались вопросы подготовки специалистов для ядерной энергетики.

«Принимая во внимание ежегодную необходимость пополнять эксплуатационный персонал АЭС и всю инфраструктуру ядерной энергетики, в Беларуси планируется продолжить подготовку специалистов с высшим образованием с области ядерной энергетики в рамках разрабатываемой новой подпрограммы на 2021-2025 годы, - сказал Николай Маруда. - 25 октября, на совещании руководителей вузов и представителей Минэнерго, МЧС и Академии Наук было принято решение продолжить подготовку кадров по пяти специальностям в четырех белорусских вузах».

В последние годы растет престижность профессии атомщика, значительно возрос интерес студентов к атомной энергетике и атомной отрасли и вузы обязаны удовлетворять этот запрос.

«Университет постоянно учитывает новые потребности профессионального образования, постоянно совершенствуются учебные программы, - отметил заведующий кафедрой ядерной физики БГУ, вице-президент региональной сети STAR-NET Андрей Тимощенко. - Особая роль уделяется повышению качества подготовки специалистов, а также сетевому взаимодействию университетов и развитию международного сотрудничества в сфере подготовки кадров для атомной отрасли. Удачным примером такого взаимодействия является региональная сеть STAR-NET, учрежденная 5 лет назад ведущими университетами Азербайджана, Армении, Беларуси, России и Украины при сотрудничестве с Австрийским Институтом управления ядерными знаниями. Ее целью является содействие сотрудничеству в области образования и профессиональной подготовки в сфере ядерных технологий. В настоящее время STAR-NET объединяет 15 университетов из 8 стран».
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