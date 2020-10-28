Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с Международным торговым центром и Постоянным представительством Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве проводят 28 и 29 октября 2020 г. практический семинар, посвященный коммерческой дипломатии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, мероприятие организовано с целью поддержки и диверсификации белорусского экспорта, повышения эффективности взаимодействия белорусских экспортеров с торгово-экономическими службами белорусских загранучреждений, углубления практических навыков в области продвижения товаров и услуг на внешних рынках.

Мероприятие в формате видеоконференции объединило более ста представителей внешнеэкономических и маркетинговых служб государственных органов, отраслевых концернов, а также предприятий-экспортеров. В качестве экспертов выступают советники по торгово-экономическим вопросам дипломатических миссий Республики Беларусь в странах Европейского Союза, Азии и СНГ. Обсуждаются вопросы специфики работы белорусской торгово-экономической службы в зарубежных регионах, выбора приоритетных направлений и востребованности отдельных секторов белорусской экономики, использования уникальных региональных баз данных, интернет-площадок, подготовки соответствующих требованиям регионов коммерческих предложений и другие.

«Белорусская экономика является открытой и продвижение экспорта для нас — весьма актуальная задача. Но эта задача в современных условиях сопряжена с большими трудностями: международные рынки находятся в состоянии жесткой и все время возрастающей конкуренции. Поэтому нам необходимо использовать в работе все возможные подходы для того, чтобы вместе с нашими предприятиями-экспортерами выдерживать эту конкуренцию», - высказал мнение директор Национального центр маркетинга Валерий Садохо.

Он также отметил, что одним из эффективных инструментов продвижения на зарубежные рынки является работа отечественных экспортеров над торговыми предложениями, которую Национальный центр маркетинга пошагово помогает осуществлять, в том числе, привлекая свои филиалы в областных центрах и транслируя эти торговые предложения через службы Посольств Республики Беларусь.

В программе семинара также обзор разработанного Международным торговым центром «Пособия по коммерческой дипломатии» по практическим аспектам торгового взаимодействия.

Второй день работы семинара пройдет в форме тренинга по использованию «Инструментов анализа рынка» Международного торгового центра, которые включают уникальные базы данных о рыночных ценах, применяемых странами тарифных и нетарифных мерах регулирования торговли, карты закупок, экспортного потенциала и другие инструменты эффективного торгового взаимодействия.