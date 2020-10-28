|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК "ГАРБУЗINN" ПРОЙДЕТ 31 ОКТЯБРЯ В ВИТЕБСКЕ
14:46 28.10.2020
Гастрономический праздник "ГарбузINN" пройдет 31 октября в Витебске (ул. Толстого).
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, гостей приглашают в исторический центр города с 12.00 до 23.00, где будет много тыкв.
Участников праздника ждут мастер-классы по кулинарии и дизайну от ремесленников, соревнования по вырезанию фигур из тыквы, конкурсы на самую большую, красивую или необычную тыкву, интересные блюда из тыквы, различные угощения и яркие представления.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2020
Курсы в банках
на 28.10.2020
Конвертация в банках
на 28.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте