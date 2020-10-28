Гастрономический праздник "ГарбузINN" пройдет 31 октября в Витебске (ул. Толстого).

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, гостей приглашают в исторический центр города с 12.00 до 23.00, где будет много тыкв.

Участников праздника ждут мастер-классы по кулинарии и дизайну от ремесленников, соревнования по вырезанию фигур из тыквы, конкурсы на самую большую, красивую или необычную тыкву, интересные блюда из тыквы, различные угощения и яркие представления.