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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
14:22 28.10.2020
Комиссия Министерства транспорта и коммуникаций приняла решение о распределении разрешений на первый квартал и первое полугодие 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстранса, на первый квартал 2021 года будут распределены:
«двусторонние и транзитные» разрешения Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом;
разрешения Российской Федерации на международные перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» категории «кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии» (3-й категория).
На первое полугодие 2021 года будут распределены:
«транзитные» разрешения Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом;
разрешения Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран»;
разрешения Российской Федерации на международные перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» категории «кроме перевозок в/из Италии» (1-я категория);
разрешения Российской Федерации на международные перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран» категории «кроме перевозок в/из Италии, Германии» (2-я категория);
разрешения Республики Казахстан на международные перевозки грузов автомобильным транспортом «в/из третьих стран».
При наличии потребности в получении указанных разрешений автомобильным перевозчикам необходимо информировать Транспортную инспекцию (посредством сайта Транспортной инспекции в глобальной компьютерной сети Интернет) в период с 29.10.2020 по 15.11.2020 включительно о намерении получения разрешений, подлежащих распределению на первый квартал, первое полугодие 2021 года, и необходимом их количестве в периоде, на который производится распределение.
При подаче намерения по разрешениям «транзитным», «в/из третьих стран» Республики Польша, 1-й, 2-й категорий Российской Федерации, «в/из третьих стран» Республики Казахстан отражается необходимая потребность в количестве их получения в первом полугодии 2021 года, «двусторонним и транзитным» Республики Польша, 3-й категории Российской Федерации – в первом квартале 2021 года.
Кроме того, при распределении на первое полугодие 2021 года разрешений Российской Федерации 1-й категории будут учитываться только грузовые автомобильные транспортные средства, соответствующие экологическим и техническим требованиям «Евро-5 безопасные» и выше.
В декабре 2020 года будет установлен порядок выдачи с 1 января 2021 года «двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша, разрешений Российской Федерации 3-й категории, за исключением распределяемых на первый квартал 2021 года.
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