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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАН НЕОБХОДИМЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
14:01 28.10.2020
В настоящее время в Беларуси сформирован необходимый кадровый потенциал для успешного развития атомной отрасли. Такая информация прозвучала 28 октября в ходе круглого стола, на котором обсуждались вопросы подготовки специалистов для ядерной энергетики.
Специалистов для работы на атомной станции и отраслевых предприятиях белорусские вузы начали готовить еще в 2008 году, в соответствии с целевой Государственной программой подготовки кадров для ядерной энергетики на 2008-2020 годы.
Как отметила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Лилия Дулинец, при организации работы по подготовке кадров для атомной отрасли Беларусь использовала накопленный международный опыт в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.
«У нас создана эффективная национальная система подготовки специалистов для ядерной отрасли, ведь только высококвалифицированные специалисты смогут гарантировать надежную и эффективную эксплуатацию атомной станции, - отметила она. - Но мы не ограничиваемся исключительно на подготовке персонала для нужд атомной станции. В Беларуси ведется подготовка квалифицированных кадров для функционирования всей национальной атомной отрасли. При подготовке Госпрограммы был учтен международный опыт, использованы методики и стандарты МАГАТЭ, использован потенциал национальной образовательной базы и богатый опыт наших партнеров».
В программе принимают участие крупнейшие университеты страны: Белорусский государственный университет и Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический университет. Основной задачей вузов стала подготовка квалифицированных молодых специалистов для обеспечения Беларуси надежным кадровым потенциалом. За период действия программы было подготовлено и выпущено свыше 950 специалистов. Треть из них были распределены на Белорусскую АЭС, треть – в организации, связанные с ядерной энергетикой и источниками ионизирующего излучения, и еще треть работает в смежных с ядерной энергетикой отраслях.
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