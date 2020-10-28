Постановлением суда Первомайского района Минска ООО «Евроторг» признано виновным в нарушении законодательства о рекламе в части размещения на белорусских телеканалах, в том числе в новостных программах, ненадлежащей рекламы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, организация получила штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей).

Постановление суда не было ни обжаловано, ни опротестовано и вступило в законную силу.

Напомним, МАРТ был установлен факт распространения ООО «Евроторг» рекламы, содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами на товары, реализуемые в магазинах иных торговых сетей, и информацию «в гипермаркетах «Евроопт» цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска», что в последствии не было подтверждено.

Нарушение законодательства о рекламе в соответствии с пунктом 1 статьи 12.15 КоАП влечет ответственность в виде наложения штрафа до 50 базовых величин.