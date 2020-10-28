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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РАССМОТРЯТ ВАРИАНТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОПЛАТЫ ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
13:10 28.10.2020
В столице рассматривается вариант оплаты за обращение с коммунальными отходами в зависимости от количества собранного вторсырья, сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.
«Рассматривается возможность перейти к дифференцированной тарифной политике: чем больше по жилому дому будет отсортировано отходов, и это зафиксировано предприятием-перевозчиком, тем меньше плата за услугу. Если же собран минимум ВМР, то в тариф включается плата за сортировку. Вопрос сложный — нужно выработать систему по учету, подтверждению, может быть, фотофиксации раздельно собранного вторсырья. Раньше следующего года решения по данному вопросу ожидать не следует», - рассказала заместитель генерального директора МГЖХ Анастасия Воробьева, которую цитирует агентство «Минск-Новости».
Напомним, для потребителей действует дифференцированный тариф на обращение с ТКО в зависимости от того, заварен мусоропровод или нет.
«Введение такого тарифа, к сожалению, не принесло ощутимого эффекта и не стало сильным стимулом для консервации мусоропроводов и увеличения раздельного сбора», - отметила А. Воробьева.
В МГЖХ также добавили, что планируется внедрение депозитно-залоговой системы, когда стеклянные, жестяные банки и бутылки можно будет сдавать в тароматы и получать за них деньги, а также строительство дополнительных приемных пунктов, где в этом есть потребность.
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