ЭКОНОМИКА РБ

АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ

12:59 28.10.2020 Комитетом Витебскоблимущество совместно с Оршанским районным исполнительным комитетом на 1 октября актуализирован перечень неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся на территории Оршанского района. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, комитет Витебскоблимущество в текущем году провел 107 результативных аукционов, что превышает итоги за весь предыдущий год.