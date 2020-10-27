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ЭКОНОМИКА РБ


АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ


12:59 28.10.2020

Комитетом Витебскоблимущество совместно с Оршанским районным исполнительным комитетом на 1 октября актуализирован перечень неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся на территории Оршанского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, комитет Витебскоблимущество в текущем году провел 107 результативных аукционов, что превышает итоги за весь предыдущий год.
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