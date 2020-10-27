За январь-сентябрь 2020 г. в Беларуси зарегистрировано 327 изобретений, 203 полезные модели, 179 промышленных образцов, 12 сортов растений и 15 топологий интегральных микросхем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в III квартале 2020 г. подано 242 заявки на выдачу охранных документов.

При этом отмечается рост заявительской активности в отношении: изобретений – 115 (в III квартале 2019 г. – 103), увеличение на 11,7%; полезных моделей – 74 (в III квартале 2019 г. – 59), увеличение на 25,4%; сортов растений – 9 (в III квартале 2019 г. – 1), увеличение на 800%; топологий интегральных микросхем – 4 (в III квартале 2019 г. – 2), увеличение на 100%.

Вместе с тем в III квартале 2020 г. количество заявок в отношении промышленных образцов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 48,1% и составило 40 (в III квартале 2019 г. – 77).

Всего за январь-сентябрь 2020 г. поступило 763 заявки (921 заявка за январь-сентябрь 2019 г.). Из них на выдачу патентов (свидетельств) на: изобретения – 346; полезные модели – 238; промышленные образцы – 149; сорта растений – 23; топологии интегральных микросхем – 3.

В III квартале 2020 г. зарегистрировано 217 патентов, из них на: изобретения – 90 (в III квартале 2019 г. – 83), рост составил 8,4%; полезные модели – 62 (в III квартале 2019 г. – 61), рост – 1,6%; промышленные образцы – 60 (в III квартале 2019 г. – 33), рост – 81,8%; сорта растений – 5 (в III квартале 2019 г. – 13), уменьшение на 61,5%.