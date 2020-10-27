ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В МИНСКЕ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


12:17 28.10.2020

В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи (госпитализация). Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

«Мы не останавливаем плановую помощь детскому населению. Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в незадействованных под коронавирус больницах или отделениях. В столице приостанавливают плановую помощь для людей с хронической кардиопатологией. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь», - прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

Он заверил, что эпидситуация по коронавирусу в Минске прогнозируемая.

«Конечно, мы ожидали вторую волну - она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи. В июле, августе и сентябре наблюдались спарадические случаи заболевания COVID-19. Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления – шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как «ковидные», - отметил чиновник.

По его словам, сейчас в столице развернуто 2 тыс.68 коек, есть более 100 аппаратов ИВЛ в реанимациях. У медиков есть план действий на любой сценарий и развитие событий – клинические протоколы, рекомендации подготовлены. Учтены уроки первой волны - во второй немного легче работать и врачам, и медсестрам, и организаторам здравоохранения.

Средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения.

«Мы имеем постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям больше. У нас есть культура обращения с СИЗами, они тратятся более рационально. Естественно, получив урок в первую волну, сейчас значительно меньше проблем с заболеваемостью персонала», - сказал Дмитрий Чередниченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
валюта курс
EUR 3.0175
USD 2.5534
RUB 3.3398
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0175 +0.0129
USD 2.5534 +0.0132
RUB 3.3398 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0520 3.0620
USD 2.5980 2.6070
RUB 3.3300 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1760
EUR/RUB 91.4500 91.9500
USD/RUB 77.8500 78.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте