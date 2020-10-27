В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи (госпитализация). Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

«Мы не останавливаем плановую помощь детскому населению. Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в незадействованных под коронавирус больницах или отделениях. В столице приостанавливают плановую помощь для людей с хронической кардиопатологией. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь», - прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

Он заверил, что эпидситуация по коронавирусу в Минске прогнозируемая.

«Конечно, мы ожидали вторую волну - она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи. В июле, августе и сентябре наблюдались спарадические случаи заболевания COVID-19. Мы специально не разбирали в больницах конструктивные приспособления – шлюзы, перекрытия и т.д. Теперь все отделения готовы и далее работать как «ковидные», - отметил чиновник.

По его словам, сейчас в столице развернуто 2 тыс.68 коек, есть более 100 аппаратов ИВЛ в реанимациях. У медиков есть план действий на любой сценарий и развитие событий – клинические протоколы, рекомендации подготовлены. Учтены уроки первой волны - во второй немного легче работать и врачам, и медсестрам, и организаторам здравоохранения.

Средствами индивидуальной защиты обеспечены все учреждения здравоохранения.

«Мы имеем постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям больше. У нас есть культура обращения с СИЗами, они тратятся более рационально. Естественно, получив урок в первую волну, сейчас значительно меньше проблем с заболеваемостью персонала», - сказал Дмитрий Чередниченко.