РУП «Белпочта» запустило пилотный проект «Получение отправлений по SMS».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь клиенты по всей стране могут получать почтовые отправления с помощью SMS-кода без паспорта и извещения.

Сервис предоставляется бесплатно, стоит лишь единожды зарегистрироваться, ввести в личном кабинете паспортные данные, распечатать и заполнить заявление (можно заполнить и в ОПС), после чего обратиться в любое отделение почтовой связи для идентификации личности (с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, данные которого внесены при регистрации).

После проведения идентификации при получении почтового отправления клиенту необходимо назвать свою фамилию, адрес либо номер отправления, а также номер телефона (указанный при регистрации), на который придет код подтверждения. Полученный SMS-код необходимо сообщить оператору почтовой связи для получения почтового отправления.

При этом отследить статус отправления можно на сайте предприятия, а также с помощью мобильного приложения РУП «Белпочта» (App Store, Google Play). При отображении статуса «поступило в учреждение доставки» клиент может получать отправление, не дожидаясь бумажного извещения.