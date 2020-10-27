ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦРЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


11:10 28.10.2020

За 9 месяцев 2020 года инспекциями МНС по Витебской области проведено 12 проверок, по результатам которых произведена корректировка сумм подлежащих уплате налогов по основаниям статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь, доначислено 11,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, наибольшее количество выявленных нарушений связано с дроблением плательщиками бизнеса, направленного на перераспределение доходов и необоснованного применения специальных режимов налогообложения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
валюта курс
EUR 3.0175
USD 2.5534
RUB 3.3398
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0175 +0.0129
USD 2.5534 +0.0132
RUB 3.3398 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0450
USD 2.5840 2.5800
RUB 3.3200 3.3380
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1770
EUR/RUB 91.3000 91.7000
USD/RUB 77.7000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте