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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦРЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
11:10 28.10.2020
За 9 месяцев 2020 года инспекциями МНС по Витебской области проведено 12 проверок, по результатам которых произведена корректировка сумм подлежащих уплате налогов по основаниям статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь, доначислено 11,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, наибольшее количество выявленных нарушений связано с дроблением плательщиками бизнеса, направленного на перераспределение доходов и необоснованного применения специальных режимов налогообложения.
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