Комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-2», разработанная в ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», принята на вооружение Вооруженных Сил Беларуси и поставляется в войска связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, «Богатырь-2» представляет собой наземный подвижный объект на базе колесного бронированного шасси МЗКТ-490100-19, оборудованный средствами связи и рабочими местами должностных лиц.

Машина предназначена для организации открытой и засекреченной телефонной связи, передачи данных по КВ- и УКВ-радиоканалам, через сеть оператора сотовой связи, а также станцию спутниковой связи при ведении различных видов боя в движении и на стоянке. Ее с успехом можно использовать на различных уровнях управления для выполнения этих задач и в мирное время, особенно при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Изделие хорошо еще и тем, что его можно эксплуатировать как в движении, так и на стоянке, автономно и при развертывании в составе узла связи пункта управления.

В состав комбинированной радиостанции Р-186 входит широкий спектр средств связи и телекоммуникационного оборудования – УКВ- и КВ-радиостанции, модемы, коммутаторы, станция спутниковой связи, оборудование для работы в сетях 3G/4G, комплексная навигационная система и т.д., что позволяет изделию решать многочисленные задачи по обеспечению надежной и устойчивой связью подразделений Вооруженных Сил.

Для «Богатыря-2» пришлось создать специальную модификацию шасси МЗКТ-490100–19, которая позволила установить внутри бронеавтомобиля необходимое телекоммуникационное оборудование.

Большой потенциал и широкие технические возможности продемонстрировала комбинированная радиостанция Р-186 в ходе ряда учений, проведенных в 2018–2020 годах, на которых «Богатырь-2» обеспечивал боевое управление войсками высшему командному составу Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Кроме того, оборудование комбинированной радиостанции «Богатырь-2» обеспечило устойчивую спутниковую связь с использованием отечественного спутника связи «Белинтерсат-1» на всех этапах международного конкурса специалистов связи «Уверенный прием», проводимого в рамках Армейских международных игр 2020, а также позволило организовать прямые видеотрансляции игр между городами Минск, Борисов, Барановичи, Осиповичи и Гродно.