ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТАННАЯ В ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» КОМБИНИРОВАННАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВОЙСКА СВЯЗИ


10:57 28.10.2020

Комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-2», разработанная в ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», принята на вооружение Вооруженных Сил Беларуси и поставляется в войска связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, «Богатырь-2» представляет собой наземный подвижный объект на базе колесного бронированного шасси МЗКТ-490100-19, оборудованный средствами связи и рабочими местами должностных лиц.

Машина предназначена для организации открытой и засекреченной телефонной связи, передачи данных по КВ- и УКВ-радиоканалам, через сеть оператора сотовой связи, а также станцию спутниковой связи при ведении различных видов боя в движении и на стоянке. Ее с успехом можно использовать на различных уровнях управления для выполнения этих задач и в мирное время, особенно при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Изделие хорошо еще и тем, что его можно эксплуатировать как в движении, так и на стоянке, автономно и при развертывании в составе узла связи пункта управления.

В состав комбинированной радиостанции Р-186 входит широкий спектр средств связи и телекоммуникационного оборудования – УКВ- и КВ-радиостанции, модемы, коммутаторы, станция спутниковой связи, оборудование для работы в сетях 3G/4G, комплексная навигационная система и т.д., что позволяет изделию решать многочисленные задачи по обеспечению надежной и устойчивой связью подразделений Вооруженных Сил.

Для «Богатыря-2» пришлось создать специальную модификацию шасси МЗКТ-490100–19, которая позволила установить внутри бронеавтомобиля необходимое телекоммуникационное оборудование.

Большой потенциал и широкие технические возможности продемонстрировала комбинированная радиостанция Р-186 в ходе ряда учений, проведенных в 2018–2020 годах, на которых «Богатырь-2» обеспечивал боевое управление войсками высшему командному составу Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Кроме того, оборудование комбинированной радиостанции «Богатырь-2» обеспечило устойчивую спутниковую связь с использованием отечественного спутника связи «Белинтерсат-1» на всех этапах международного конкурса специалистов связи «Уверенный прием», проводимого в рамках Армейских международных игр 2020, а также позволило организовать прямые видеотрансляции игр между городами Минск, Борисов, Барановичи, Осиповичи и Гродно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
валюта курс
EUR 3.0175
USD 2.5534
RUB 3.3398
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0175 +0.0129
USD 2.5534 +0.0132
RUB 3.3398 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0450
USD 2.5840 2.5800
RUB 3.3200 3.3380
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1770
EUR/RUB 91.3000 91.7000
USD/RUB 77.7000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте