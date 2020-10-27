28 октября в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службеа Минлесхоза, на заседании будет рассмотрено выполнение организациями отрасли социально-экономического развития за январь-сентябрь 2020 года.

Кроме того, планируется обсудить соблюдение требований законодательства при проведении рубок леса и его санитарном состоянии, а также эффективность использования средств фотофиксации различных нарушений в лесу.

На заседании пойдет речь о выполнении предписаний директивы № 2 от 27 декабря 2006 г. и о работе с обращениями граждан и юридических лиц.