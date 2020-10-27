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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ МИНЛЕСХОЗА 28 ОКТЯБРЯ РАССМОТРИТ ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
10:37 28.10.2020
28 октября в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службеа Минлесхоза, на заседании будет рассмотрено выполнение организациями отрасли социально-экономического развития за январь-сентябрь 2020 года.
Кроме того, планируется обсудить соблюдение требований законодательства при проведении рубок леса и его санитарном состоянии, а также эффективность использования средств фотофиксации различных нарушений в лесу.
На заседании пойдет речь о выполнении предписаний директивы № 2 от 27 декабря 2006 г. и о работе с обращениями граждан и юридических лиц.
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