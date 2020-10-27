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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ЭКСПОРТИРОВАЛ В 51 СТРАНУ БОЛЕЕ 1,5 МЛН ТОНН МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
09:38 28.10.2020
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» за январь-сентябрь 2020 года экспортировал в 51 страну более 1,5 млн тонн металлопродукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ТОП-5 импортеров белорусской стали по итогам 9 месяцев 2020 года вошли Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша.
В региональном разрезе более 50% от всей экспортированной заводом металлопродукции приходится на европейский рынок, куда БМЗ в текущем году существенно увеличил объем поставок конструкционного проката и катанки.
В рамках заседания Гомельского облисполкома 22 октября состоялось награждение Лауреатов республиканского конкурса «Лучший экспортер 2019 года». Награду коллектива БМЗ — почетный кубок и диплом — председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович вручил генеральному директору предприятия Дмитрию Корчику.
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по итогам 2019 года стало лидером среди экспортеров страны в номинации «Металлургия». Стоит отметить, что завод удерживает данное первенство уже шестой год подряд.
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