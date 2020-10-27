ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СИТУАЦИЯ В АПК БЕЛАРУСИ ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА И ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


09:21 28.10.2020

Распоряжением премьер-министра Беларуси № 200р от 26 октября 2020 г. создана межведомственная рабочая группа для анализа текущего положения в агропромышленном комплексе и выработки согласованных подходов по повышению его эффективности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, межведомственной рабочей группе под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина поручено провести анализ текущего положения в АПК, выработать конкретные предложения о повышении эффективности его деятельности и до 5 января 2021 г. внести их в Совет министров.

Распоряжением также определены основные направления работы межведомственной рабочей группы и лиц, ответственных за выработку соответствующих предложений по совершенствованию ценообразования и налогообложения, по подходам в финансово-кредитной политике, по развитию конкурентной среды, по расширению участия науки в развитии АПК, по новым подходам и принципам взаимодействия производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, по интеграционным формированиям, являющимся основой повышения экономической устойчивости АПК, по кадровому обеспечению.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо по результатам рассмотрения предложений межведомственной рабочей группы при необходимости совместно с заинтересованными до 1 марта 2021 г. внести в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности АПК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
валюта курс
EUR 3.0175
USD 2.5534
RUB 3.3398
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0175 +0.0129
USD 2.5534 +0.0132
RUB 3.3398 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0240 3.0340
USD 2.5670 2.5720
RUB 3.3150 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1790
EUR/RUB 91.1000 91.7000
USD/RUB 77.4000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте