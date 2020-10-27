|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СИТУАЦИЯ В АПК БЕЛАРУСИ ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА И ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
09:21 28.10.2020
Распоряжением премьер-министра Беларуси № 200р от 26 октября 2020 г. создана межведомственная рабочая группа для анализа текущего положения в агропромышленном комплексе и выработки согласованных подходов по повышению его эффективности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, межведомственной рабочей группе под руководством заместителя премьер-министра Александра Субботина поручено провести анализ текущего положения в АПК, выработать конкретные предложения о повышении эффективности его деятельности и до 5 января 2021 г. внести их в Совет министров.
Распоряжением также определены основные направления работы межведомственной рабочей группы и лиц, ответственных за выработку соответствующих предложений по совершенствованию ценообразования и налогообложения, по подходам в финансово-кредитной политике, по развитию конкурентной среды, по расширению участия науки в развитии АПК, по новым подходам и принципам взаимодействия производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, по интеграционным формированиям, являющимся основой повышения экономической устойчивости АПК, по кадровому обеспечению.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо по результатам рассмотрения предложений межведомственной рабочей группы при необходимости совместно с заинтересованными до 1 марта 2021 г. внести в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности АПК.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
Курсы в банках
на 28.10.2020
Конвертация в банках
на 28.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте