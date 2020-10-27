На сегодня в Беларуси сахарную свеклу убрали с 57,4 тыс. га, что составляет 69,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, собрано 2,677 млн тонн сахарной свеклы при средней урожайности 466,8 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,2%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 99,7% площадей (24,9 тыс. га), накопано 707 тыс. тонн (урожайность — 283,7 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,99 тыс. га (83,3% от плана), собрано 122,1 тыс. тонн при урожайности 244,8 ц/га.

Кукурузу убрали с 999,5 тыс. га (82% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 907 тыс. га (90,2% плана), собрано 21,311 млн тонн зеленой массы при урожайности 235 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 92,5 тыс. га (43,3% плана), намолочено 636,5 тыс. тонн.

Всего по стране намолочено 8,696 млн тонн зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38 ц/га. В Минской области собрали 2,1 млн тонн зерна, в Гродненской — более 1,6 млн тонн, Брестской — 1,5 млн тонн, Могилевской — свыше 1,1 млн тонн, Витебской и Гомельской — более чем по 1 млн тонн.

В Беларуси заготовлено 13,592 млн тонн сенажа (107,9%) и 18,274 млн тонн силоса (95,3%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн тонн кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 99% от плана.