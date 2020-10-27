В БГУ объявлен прием заявок на конкурс «Лучший молодежный проект».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, студенческие инициативы из шорт-листа получат грант для их реализации. К участию приглашаются студенты, магистранты в возрасте до 31 года. Работы оценят в номинациях «Факультет» и «Университет».

Состязание пройдет в три этапа. На первом в декабре текущего года состоится прием заявок и открытая защита проектов. Также будут определены работы на получение финансовой поддержки. Второй этап предполагает реализацию проектов в течение 2021 года. На итоговой встрече в декабре будущего года состоится подведение итогов и награждение победителей.

Заявки принимаются до 20 ноября включительно, а пакет документов необходимо предоставить в управление воспитательной работы с молодежью БГУ (пр-т Независимости, 4, каб. 108).

Общеуниверситетский конкурс «Лучший молодежный проект БГУ» проводится ежегодно с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.

В 2019 году обладателем гран-при стала образовательная программа «Вершина» молодежного актива Студенческого городка БГУ. Инициатива направлена на развитие студенческого самоуправления, информационную поддержку актива, а также профилактику нарушений правил проживания в общежитиях вуза.

Организатором конкурса выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.