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ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ»
18:10 27.10.2020
В БГУ объявлен прием заявок на конкурс «Лучший молодежный проект».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, студенческие инициативы из шорт-листа получат грант для их реализации. К участию приглашаются студенты, магистранты в возрасте до 31 года. Работы оценят в номинациях «Факультет» и «Университет».
Состязание пройдет в три этапа. На первом в декабре текущего года состоится прием заявок и открытая защита проектов. Также будут определены работы на получение финансовой поддержки. Второй этап предполагает реализацию проектов в течение 2021 года. На итоговой встрече в декабре будущего года состоится подведение итогов и награждение победителей.
Заявки принимаются до 20 ноября включительно, а пакет документов необходимо предоставить в управление воспитательной работы с молодежью БГУ (пр-т Независимости, 4, каб. 108).
Общеуниверситетский конкурс «Лучший молодежный проект БГУ» проводится ежегодно с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.
В 2019 году обладателем гран-при стала образовательная программа «Вершина» молодежного актива Студенческого городка БГУ. Инициатива направлена на развитие студенческого самоуправления, информационную поддержку актива, а также профилактику нарушений правил проживания в общежитиях вуза.
Организатором конкурса выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.
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