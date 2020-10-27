ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ»


18:10 27.10.2020

В БГУ объявлен прием заявок на конкурс «Лучший молодежный проект».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, студенческие инициативы из шорт-листа получат грант для их реализации. К участию приглашаются студенты, магистранты в возрасте до 31 года. Работы оценят в номинациях «Факультет» и «Университет».

Состязание пройдет в три этапа. На первом в декабре текущего года состоится прием заявок и открытая защита проектов. Также будут определены работы на получение финансовой поддержки. Второй этап предполагает реализацию проектов в течение 2021 года. На итоговой встрече в декабре будущего года состоится подведение итогов и награждение победителей.

Заявки принимаются до 20 ноября включительно, а пакет документов необходимо предоставить в управление воспитательной работы с молодежью БГУ (пр-т Независимости, 4, каб. 108).

Общеуниверситетский конкурс «Лучший молодежный проект БГУ» проводится ежегодно с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив.

В 2019 году обладателем гран-при стала образовательная программа «Вершина» молодежного актива Студенческого городка БГУ. Инициатива направлена на развитие студенческого самоуправления, информационную поддержку актива, а также профилактику нарушений правил проживания в общежитиях вуза.

Организатором конкурса выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2020
валюта курс
EUR 3.0046
USD 2.5402
RUB 3.3226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0175 +0.0129
USD 2.5534 +0.0132
RUB 3.3398 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0180 3.0240
USD 2.5570 2.5600
RUB 3.3350 3.3430
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1810
EUR/RUB 90.4500 90.7000
USD/RUB 76.6500 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте