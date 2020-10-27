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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР A1 С 1 НОЯБРЯ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ГОЛОСОВОЙ РОУМИНГ В РФ И ЗАПУСКАЕТ ПАКЕТ ДАТА-РОУМИНГА 1 ГБ ЗА BR5,9
17:59 27.10.2020
Оператор А1 объявляет о расширении зоны действия пакета 1 ГБ интернет-трафика, который ранее был доступен только для использования в сетях операторов A1 Telekom Austria Group в шести странах Центральной и Восточной Европы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 ноября 2020 года пакетом 1 ГБ мобильного интернет-трафика стоимостью Br5,9 можно воспользоваться также в сетях мобильных операторов России – МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.
Пакет 1 ГБ в роуминге доступен абонентам А1, подключенным на тарифные планы «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Без Лимита», а также тарифы линейки «Бизнес-план».
Срок, в течение которого можно пользоваться предоставленным трафиком, составляет 30 суток, после чего пакет автоматически отключается. Стоимость 1 МБ трафика, потребленного сверх пакета, составит 1 копейку с шагом тарификации 1 КБ. Проверить дату окончания действия пакета «1 ГБ в сетях А1 и РФ» можно с помощью USSD-запроса *100*12# вызов, через личный кабинет или в приложении «Мой A1».
Кроме того, с 1 ноября 2020 года A1 снижает тарифы на услуги голосовой связи в роуминге, а также стоимость SMS на территории России. Теперь исходящий звонок в Беларусь из России для абонента А1 будет стоить Br0,268, а звонки внутри страны будут тарифицироваться по Br0,8 за минуту. Стоимость входящих вызовов составит Br0,113, стоимость исходящих SMS – Br0,065.
Новые роуминговые тарифы на услуги голосовой связи и SMS будут применяться автоматически независимо от тарифного плана, а также сети российского оператора, в которой абонент A1 зарегистрирует свое мобильное устройство.
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