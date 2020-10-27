С 1 ноября в сети АЗС компании «Белоруснефть» повсеместно внедряется очередное новшество – система отпуска топлива «без перерыва».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время тестовой отработки новой системы в среднем автозаправки продавали дополнительно по 800-900 литров топлива при сливе одной автоцистерны в то время, когда ранее был перерыв и нефтепродукт не отпускался клиенту. Что может показаться простым со стороны, на деле сопровождается серьезной работой специалистов, внедрением цифровых технологий, поиском новых решений.

Совершенствование этого сегмента в работе компании продолжается. В центре внимания теперь поиск эффективных маршрутов, оптимизация рейсов, контроль над работой транспорта, новые форматы взаимодействия с дочерними предприятиями.

Новая схема приема бензовозов в сети АЗС «Белоруснефти» разработана и внедрена при участии специалистов управления нефтепродуктообеспечения ЦА компании, ПУ «Связьинформсервис», РУП «Белоруснефть-Транс», дочерних предприятий. С 1 ноября подобный формат обслуживания доступен клиентам на всех автозаправках компании, за исключением контейнерных АЗС с учетом специфик