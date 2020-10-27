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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПОДКЛЮЧАЮТ БЕСКОНТАКТНОЕ QR-МЕНЮ
16:49 27.10.2020
В кафе, барах и ресторанах Минска все чаще стали предлагать бесконтактное меню. Чтобы его посмотреть, нужно навести смартфон на QR-код. Такой сервис разработал и портал Relax.by.
Сервис запустили на фоне наступления «второй волны» коронавируса, чтобы дополнительно защитить гостей и персонал столичных заведений. Перейти на Relax.Меню может любой бар, кафе или ресторан ― технология общедоступна, сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision.
«Пандемия вернулась второй волной, но рестораны закалились и успели подготовиться. Уже успешно работают доставка и еда навынос, а теперь появилось еще одно решение ― QR-меню, которое лишено недостатков печатной версии. Изначально мы думали, как обезопасить гостей и сотрудников заведений, но попутно предоставили возможность показать больше: ведь то, что не вмещает бумажное меню, легко включить в электронное», - пояснили разработчики.
Бесконтактное меню легко найти на столе ― это стикер или карточка с QR-кодом. Если навести на него камеру, меню откроется на экране смартфона вместе с описанием блюд, фотографиями и ценами. Скачивать приложение не требуется ― сервис работает через браузер. Технологию поддерживают смартфоны на iOS и Android. QR-меню можно посмотреть сразу, не дожидаясь, пока официант принесет бумажное.
«Мы хотим, чтобы, несмотря на пандемию и кризисы, из нашей жизни не пропадали простые, но очень важные удовольствия ― посещение любимых заведений, гастрономические открытия, общение с друзьями, - сказали создатели сервиса. - И очень рады создавать сервисы, которые делают все эти удовольствия возможными. Скоро воспользоваться новым QR-меню можно будет во многих заведениях Минска».
Разработчики рассчитывают, что рестораны и кафе будут активно внедрять новый сервис. Это удобное и технологичное дополнение к стандартной бумажной версии меню, которое сделает работу заведений еще более безопасной.
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