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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОДЛЕВАЕТ КУРСИРОВАНИЕ НОВОГО ПОЕЗДА ИЗ ГОМЕЛЯ В ВИТЕБСК
15:50 27.10.2020
Белорусская железная дорога продлевает курсирование нового поезда в сообщении Гомель-Витебск.
Напомним, поезд межрегиональных линий, который по воскресеньям и понедельникам связал три областных центра – Гомель, Могилев и Витебск, начал курсировать с 27 сентября 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с начала курсирования нового поезда им воспользовались около 1800 пассажиров. С учетом востребованности этого маршрута данный поезд назначен на регулярной основе.
Поезд № 697/698 отправляется из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывает в Витебск в 23.26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится уже после полуночи – в 1.00 понедельника и в 7.36 прибудет на станцию Гомель. В пути состав делает остановки по станциям Буда-Кошелевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша.
Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составляет BYN 10,96, а в купейном – BYN 15,20.
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