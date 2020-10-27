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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗАПРЕТЫ НА ЛОВ СИГА И СОМА


14:52 27.10.2020

В Беларуси с 1 ноября 2020 года устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет на вылов сига чудского устанавливается с 1 ноября по 15 декабря. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.

Запрет на вылов сома европейского в зимний период будет действовать по 31 марта 2020 г. Сом весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин (324 рубля) за каждую особь сома европейского и 9 базовых (243 рубля) – за каждую особь сига чудского.
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