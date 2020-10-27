За 9 месяцев 2020 г. сумма дополнительной выручки и экономии белорусских предприятий, совершавших сделки на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), превысила 201 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый существенный экономический эффект получили компании, закупавшие на БУТБ металлопродукцию и уголь. За счет снижения цен в ходе биржевых торгов они смогли сэкономить 135,3 млн BYN, или на 28% больше, чем в январе-сентябре 2019 г.

Для предприятий лесопромышленного комплекса выгода от участия в биржевых торгах составила 61 млн BYN. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 73%. В эту сумму вошла дополнительная выручка отечественных экспортеров пиломатериалов и щепы, а также экономия лесхозов на закупке лесохозяйственных услуг.

Что касается сельхозпредприятий, то использование биржевой площадки принесло им 5,1 млн BYN дополнительной выручки и экономии. Среди главных бенефициаров – покупатели шрота масличных, а также продавцы молочной продукции и рапсового масла.

Как отметили в пресс-службе БУТБ, показатель дополнительной выручки и экономии напрямую зависит от количества участников торгов и объемов сделок, которые они заключают. Так, с начала года на бирже аккредитовались 1859 новых организаций, а сумма сделок по итогам января-сентября выросла на 5%, до 3,5 млрд BYN.