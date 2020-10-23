Унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ» до конца октября отгрузит в адрес ОАО «Оршанский инструментальный завод» (входит в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ») девять новых кранов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», речь идет о подвесных и консольных кранах грузоподъемностью от 0,5 до 2 тонн. Отличительная их особенность – высокая степень локализации.

В частности, конструкторской службой предприятия разработаны и внедрены концевые балки собственной конструкции, что позволило отказаться от закупки дорогостоящих импортных комплектующих.

Поставляемые краны полностью соответствуют запросам ОАО «Оршанский инструментальный завод» и помогут обеспечить весь цикл производственных процессов предприятия.