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ЭКОНОМИКА РБ
АМКОДОР-ДОМЗ ПОСТАВИТ ОРШАНСКОМУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ ДЕВЯТЬ НОВЫХ КРАНОВ
13:45 27.10.2020
Унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ» до конца октября отгрузит в адрес ОАО «Оршанский инструментальный завод» (входит в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ») девять новых кранов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», речь идет о подвесных и консольных кранах грузоподъемностью от 0,5 до 2 тонн. Отличительная их особенность – высокая степень локализации.
В частности, конструкторской службой предприятия разработаны и внедрены концевые балки собственной конструкции, что позволило отказаться от закупки дорогостоящих импортных комплектующих.
Поставляемые краны полностью соответствуют запросам ОАО «Оршанский инструментальный завод» и помогут обеспечить весь цикл производственных процессов предприятия.
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