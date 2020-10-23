29 октября 2020 г. на базе Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси состоится открытие II Международной конференции «Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве», организованной Национальной академией наук Беларуси и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли жилищно-коммунального хозяйства, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли.

На конференции будет рассмотрен комплекс научных и научно-практических задач, актуальных в современных условиях в отрасли ЖКХ, находящейся на пороге существенной технологической модернизации.

Конференция включает 3 секции и 4 круглых стола с выступлениями ученых и специалистов по актуальным вопросам инновационной модернизации технологий водоснабжения и водоотведения; обеспечению эффективной очистки и использования сточных вод, предотвращению загрязнения источников водоснабжения; развитию систем теплоснабжения, использованию альтернативных источников энергии; вовлечению твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и уменьшению объемов их образования; а также актуальные проблемы экономики, загородного строительства, цифровизации процессов и образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках конференции будет организована выставка инновационных разработок для системы ЖКХ, в которой примут участие организации различных направлений системы ЖКХ.

Планируется, что в форуме 29-30 октября примут участие руководители НАН Беларуси, министерств жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, а также представители других министерств и ведомств Беларуси и Российской Федерации, предприятий системы Минжилкомхоза, организаций НАН Беларуси, ВУЗов, специализированных белорусских и зарубежных организаций в сфере ЖКХ.