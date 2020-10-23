ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»


13:32 27.10.2020

29 октября 2020 г. на базе Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси состоится открытие II Международной конференции «Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве», организованной Национальной академией наук Беларуси и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли жилищно-коммунального хозяйства, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли.

На конференции будет рассмотрен комплекс научных и научно-практических задач, актуальных в современных условиях в отрасли ЖКХ, находящейся на пороге существенной технологической модернизации.

Конференция включает 3 секции и 4 круглых стола с выступлениями ученых и специалистов по актуальным вопросам инновационной модернизации технологий водоснабжения и водоотведения; обеспечению эффективной очистки и использования сточных вод, предотвращению загрязнения источников водоснабжения; развитию систем теплоснабжения, использованию альтернативных источников энергии; вовлечению твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и уменьшению объемов их образования; а также актуальные проблемы экономики, загородного строительства, цифровизации процессов и образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках конференции будет организована выставка инновационных разработок для системы ЖКХ, в которой примут участие организации различных направлений системы ЖКХ.

Планируется, что в форуме 29-30 октября примут участие руководители НАН Беларуси, министерств жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, а также представители других министерств и ведомств Беларуси и Российской Федерации, предприятий системы Минжилкомхоза, организаций НАН Беларуси, ВУЗов, специализированных белорусских и зарубежных организаций в сфере ЖКХ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2020
валюта курс
EUR 3.0029
USD 2.5399
RUB 3.3212
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0029 -0.0144
USD 2.5399 -0.0061
RUB 3.3212 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0170 3.0200
USD 2.5570 2.5600
RUB 3.3340 3.3430
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1810
EUR/RUB 90.4500 90.7000
USD/RUB 76.7500 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте