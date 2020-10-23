После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен.

Как пишет Realt.by, индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0,4% и составил 1365 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 19 по 26 октября 2020 года, не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.

Отличительной особенностью минувшей недели стала очень низкая средняя цена у новых объектов, вышедших на рынок (1316 $/м2). Последний раз такой сильный разрыв с общим средним уровнем цен наблюдался в мае.

Динамика объема предложения остается положительной десятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на 1,7%. Наиболее активно база пополнялась 3-комнатными квартирами, которых стало больше на 3,1%.

Все типы квартир на отчетной неделе демонстрировали снижение цен. По итогам последнего месяца коррекция составила 1-1,5%.

Для Фрунзенского и Советского районов неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снизились. Максимальные темпы снижения цен были отмечены в Октябрьском районе столицы (-2,1%).

Среди микрорайонов города преобладало снижение цен.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 799 $/м2 (-0,2%), Витебск — 631 $/м2 (-0,3%), Гомель — 629 $/м2 (+0,2%), Гродно — 728 $/м2 (+0,5%), Могилев — 662 $/м2 (-0,2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0,3%), Солигорск — 848 $/м2 (+0,1%), Молодечно — 749 $/м2 (-0,5%), Жодино — 716 $/м2 (+0,2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0,6%).