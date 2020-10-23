ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖИЛОСЬ СНИЖЕНИЕ ЦЕН


12:14 27.10.2020

После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен.

Как пишет Realt.by, индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0,4% и составил 1365 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 19 по 26 октября 2020 года, не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.

Отличительной особенностью минувшей недели стала очень низкая средняя цена у новых объектов, вышедших на рынок (1316 $/м2). Последний раз такой сильный разрыв с общим средним уровнем цен наблюдался в мае.

Динамика объема предложения остается положительной десятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на 1,7%. Наиболее активно база пополнялась 3-комнатными квартирами, которых стало больше на 3,1%.

Все типы квартир на отчетной неделе демонстрировали снижение цен. По итогам последнего месяца коррекция составила 1-1,5%.

Для Фрунзенского и Советского районов неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снизились. Максимальные темпы снижения цен были отмечены в Октябрьском районе столицы (-2,1%).

Среди микрорайонов города преобладало снижение цен.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 799 $/м2 (-0,2%), Витебск — 631 $/м2 (-0,3%), Гомель — 629 $/м2 (+0,2%), Гродно — 728 $/м2 (+0,5%), Могилев — 662 $/м2 (-0,2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0,3%), Солигорск — 848 $/м2 (+0,1%), Молодечно — 749 $/м2 (-0,5%), Жодино — 716 $/м2 (+0,2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0,6%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2020
валюта курс
EUR 3.0029
USD 2.5399
RUB 3.3212
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0029 -0.0144
USD 2.5399 -0.0061
RUB 3.3212 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0190
USD 2.5550 2.5590
RUB 3.3320 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 90.4500 90.6000
USD/RUB 76.7500 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте