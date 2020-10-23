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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 6 НОЯБРЯ БУДЕТ ЛЕТАТЬ В БЕРЛИН
12:01 27.10.2020
Компания «Белавиа» 6 ноября совершит первый полет в Берлин.
«31 октября 2020 года планируют открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), а уже 6 ноября там приземлится первый самолет авиакомпании «Белавиа» (терминал №1). С этого момента мы будем летать в Берлин-Бранденбург», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.
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