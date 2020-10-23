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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ ВЫЯВИЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ 12 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


10:42 27.10.2020

Гомельские таможенники выявили незаконную схему ввоза 52-летним жителем Гомеля легковых иномарок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, за два года гражданин ввез из Европы на территорию ЕАЭС 12 машин.

Незаконная схема заключалась в том, что гомельчанин "пригонял" легковушки иностранной регистрации под видом зарегистрированных на территории Республики Беларусь. Еще за границей гражданин видоизменял идентификационные номера кузовов автомобилей, чтобы не уплачивать за ввезенные авто таможенные платежи.

При въезде на территорию страны таможенникам водитель представлял технический паспорт на автомобиль, VINкоторого был вварен на ввозимую машину. Регистрационные номера на автомобиле также соответствовали указанным в техпаспорте.

Подобным образом гражданин ввез через белорусско-польскую границу 12 легковых автомобилей. В большинстве случаев это были двадцатилетние иномарки Citroenи Opel. В результате государству причинен ущерб в размере 140 тыс. белорусских рублей.

Гомельской таможней в отношении гражданина за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
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