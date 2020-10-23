Беларусь сократила выпуск стали за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,1% до 1,9 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

При этом производство стали в сентябре 2020 года упало по сравнению с сентябрем 2019 года на 2,8% до 225 тыс. тонн.

В целом производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, в сентябре 2020 года выросло к аналогичному периоду 2019 года на 2,9% до 156,4 млн тонн.

За девять месяцев 2020 года мировое производство стали составило 1347,4 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.