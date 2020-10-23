ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга представило новый логотип.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это один из первых шагов корпоративного ребрендинга, который приурочен к юбилею «Гомсельмаша» и осуществлен впервые за 90 лет.

Общая концепция логотипа, который включает помещенный в круг початок кукурузы и фрагмент шестерни – неотъемлемого элемента конструкции любой сельхозмашины, осталась неизменной. Однако сама эмблема стала более простой, яркой и современной. Это будет способствовать большей узнаваемости логотипа «Гомсельмаша» и широкому его использованию, в том числе в цифровых медиа.

Обновленный логотип указывает на неразрывную связь компании с аграрной отраслью и является частью презентации новых современных моделей сельхозтехники «Гомсельмаша».

Кроме логотипа, цветов и шрифтов изменения затронут оформление комбайнов компании, сервисных автомобилей, выставочных стендов и сувенирной продукции. Постепенно все они будут обновлены. При этом старый логотип останется неотъемлемой частью 90-летней истории «Гомсельмаша».

«В современном мире тенденция к простоте наблюдается абсолютно во всем! Чтобы подчеркнуть простоту выпускаемой «Гомсельмашем» техники, вместе с командой наших работников мы провели редизайн логотипа и сделали его более простым и четким. Новый логотип «Гомсельмаша» стал графическим воплощением образа современной и одновременно богатой традициями, открытой и надежной машиностроительной компании», - прокомментировал заместитель директора по реализации и развитию – директор центра маркетинга и рекламы Дмитрий Муляр.