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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 27 ОКТЯБРЯ СНОВА ДОРОЖАЕТ АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО
09:30 27.10.2020
В Беларуси с 27 октября на одну копейку снова дорожает автомобильное топливо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля, ДТ – 1,80 рубля.
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