ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ С 27 ОКТЯБРЯ СНОВА ДОРОЖАЕТ АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО

09:30 27.10.2020 В Беларуси с 27 октября на одну копейку снова дорожает автомобильное топливо. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля, ДТ – 1,80 рубля.