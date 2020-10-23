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ЭКОНОМИКА РБ


ПО БЕЛАРУСИ ОТПРАВИЛИ ГРУЗОВИК ДЛЯ СБОРА КРЫШЕЧЕК В ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ


17:50 23.10.2020

Специальный грузовик для сбора крышечек в помощь больным детям отправился по Беларуси.

За 11 дней он посетит свыше 40 городов, а вырученные от сдачи на переработку пластика деньги пойдут на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы. Эко-турне финансирует Coca-Cola в Беларуси.

Грузовик заберет крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюмерии. Их собирали белорусы по всей стране еще с июля. Для этого в оживленных местах установлены желтые контейнеры с придуманными героями — «крышариками». Мешки с пластиком также хотят передать детские сады, школы, магазины и офисы. Пока их будут загружать, каждый желающий сможет принести свой пакет с крышками.

После этого тонны пластика сдадут на переработку, а часть полученных средств передадут на лечение Маи и Тимофея Гурских. Мае 15 лет, и эта жизнерадостная девочка любит музыку и прогулки на природе, а 10-летний Тимофей — очень веселый и общительный мальчик. Сейчас они нуждаются в курсах реабилитации: занятия лечебной физкультурой и массаж не дают мышцам атрофироваться. Ребят воспитывает одна мама, оплатить дорогостоящую реабилитацию ей не под силу. Так что на доброе дело пойдут деньги от собранных крышек. Оставшиеся денежные средства будут распределены на нужды подопечным проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».

«Как мы и обещали, специальный грузовик посетит все города страны, где жители активно собрали большие объемы крышечек вместе с волонтерами. Интерес огромный: люди собирали их как в одиночку, так и коллективами. Видно, что многие местные жители разделяют идею раздельного сбора мусора. Сейчас они смогли не только позаботиться о природе, но и помочь больным детям. Это тот самый случай, когда простыми действиями многих людей можно сделать одно доброе дело для всех», - отметилат Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр». Ранее инициатива уже помогла нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони и Речицы. Еще одна цель — позаботиться об окружающей среде, так как собранный пластик будет направлен на переработку.
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