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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 НОЯБРЯ В МИНСКЕ ПОДОРОЖАЮТ АВТОСТОЯНКИ
17:42 23.10.2020
С 1 ноября 2020 года повышаются тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, месячный тариф по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, устанавливается в размере 40,00 рублей.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на автостоянках № 15, 92 тариф устанавливается в размере 44,00 рубля.
Месячный тариф по хранению велосипедов для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, устанавливается в размере 5,00 рублей.
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