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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОШЛИ КРУПНЫЕ ТОРГИ СЫРЫМ МОЛОКОМ


17:37 23.10.2020

Более 4 тыс. т сырого коровьего молока на сумму 3,9 млн BYN реализовано по итогам последних торгов, прошедших на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в торговой сессии приняли участие 8 продавцов и 21 покупатель.

Всего с начала года на БУТБ реализовано 92,3 тыс. т сырого молока на сумму 86,9 млн BYN. Для сравнения за весь прошлый год было продано только 14,6 тыс. т данной продукции на 13,6 млн BYN. Высокие показатели продаж аналитики БУТБ связывают с «взрослением» этого сегмента товарного рынка, который успешно прошел этап становления и на сегодняшний день обеспечивает значительную долю в биржевом товарообороте сельхозпродукции.

«За январь-сентябрь объем реализации сельхозпродукции через биржевую площадку вырос на 5% и составил 700 млн BYN. Более 11% от этой суммы обеспечили продажи сырого коровьего молока, которое вместе с кормовыми добавками и шротом масличных вошло в тройку самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы. Это свидетельствует о том, что биржевой рынок сырого молока уже полностью сформировался и динамично развивается», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

При этом активно расширяется круг поставщиков молочного сырья. Так, если в прошлом году их было не более 10, то сейчас в биржевых торгах регулярно участвуют порядка 20 молокопроизводителей из разных регионов республики.

«Возможность реализовать сырье по более высокой цене, чем на внебиржевом рынке, способствует приходу на биржевую площадку новых игроков. К тому же, участвуя в торгах, сельхозпредприятия не несут практически никаких затрат, поскольку аккредитация на бирже бесплатная, а биржевой сбор составляет всего 10 копеек за сделку», – отметили на БУТБ.
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