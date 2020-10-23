В Витебской области на 1 октября 2020 года поступления в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 68,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это больше поступлений за соответствующий период 2019 года на 3,1 млн рублей, темп роста в действующих ценах составил 104,7%.

За 9 месяцев 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 20335 плательщиков, что на 1614 плательщика больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5709 и индивидуальных предпринимателей - 14626.

Доля применяющих упрощенный порядок налогообложения организаций в общем количестве организаций составляет 32,8%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 62,4%.