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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК С 25 ОКТЯБРЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
16:48 23.10.2020
С 25 октября 2020 года Национальный аэропорт Минск переходит на работу по зимнему расписанию полетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, действие зимнего расписания продлится по 27 марта 2021 года.
В связи с этим изменится время выполнения рейсов по отдельным направлениям.
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