ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК С 25 ОКТЯБРЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ

16:48 23.10.2020 С 25 октября 2020 года Национальный аэропорт Минск переходит на работу по зимнему расписанию полетов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, действие зимнего расписания продлится по 27 марта 2021 года. В связи с этим изменится время выполнения рейсов по отдельным направлениям.