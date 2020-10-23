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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРИЛОЖЕНИИ МТС МОЖНО ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ НА ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА


16:15 23.10.2020

Абоненты МТС теперь могут переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый сервис р2р-переводов — это совместный проект телеком-оператора и Банка БелВЭБ. Перечислить деньги на платежную карту можно через приложение МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by.

Для перевода денег по номеру мобильного телефона в сервисе МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by нужно выбрать раздел «Переводы на карту», далее — «По номеру телефона». В открывшейся форме p2p-перевода ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, имя отправителя и номер мобильного телефона получателя.

Отправить перевод могут владельцы карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя — также держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы операции (минимум 1 белорусский рубль).
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