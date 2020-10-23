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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МИНСКОГО РЕГИОНА ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 3%


14:18 23.10.2020

Количество объектов на рынке загородной недвижимости Минского региона за сентябрь выросло на 3%.

Как пишет Realt.by, это крайне нетипичная динамика для сентября: обычно в это время предложение уже начинает снижаться из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений. Но в этот раз предложение выросло. По всей видимости, та нервозность, которая присутствует в стане продавцов квартир, передалась и загородному рынку.

Последний раз сентябрьский рост предложения был зафиксирован в 2015 году.

В основном рынок пополнялся новыми объектами за счет дач и участков — число и тех, и других выросло на 3%. На 2% увеличилось количество объявлений о продаже современных домов (построенных после 2010 года) и недостроенных домов. Предложение домов, построенных до 2010 года за месяц не изменилось.

По опыту прошлых лет сокращение предложения в ближайшие месяцы выглядит наиболее вероятным сценарием, но сентябрь показывает, что внешние факторы могут изменить привычный сезонный цикл.

Покупательская активность остается очень низкой, начиная с июня. За 8 месяцев 2020 года в Минском районе заключили на 49% сделок меньше, чем за тот же период прошлого года. В соседних с ним районах «просадка» составила 44%.

Существенных изменений в ценах на загородную недвижимость в сентябре не произошло. Более-менее заметный рост отмечен у недостроенных домов (+1,6%), на 1% снизилась цена на дома, построенные после 2010 года.

Предложение домов в черте столицы также показывало положительную динамику — за месяц объявлений стало больше на 2%.

К концу сентября средняя цена квадратного метра домов в Минске составила $1115 (+3% к августу). Рост цен продолжается уже 3-ий месяц подряд и объясняется увеличением доли дорогих объектов в базе.
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