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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК ХРАНЕНИЯ НЕФТИ К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 1 МЛН Т


13:31 23.10.2020

К 2025 году планируется увеличить резервуарный парк хранения нефти до 1 млн т сырья. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров на открытии строительства новой нефтяной магистрали Гомель-Горки.

По его словам, такой объем позволит обеспечить бесперебойную работу двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов в течение месяца.

Подчеркивая значимость реализации нового инвестпроекта ОАО "Гомельтранснефть Дружба", он отметил: "Эта так называемая перемычка между южной и северной ветками белорусской нефтетранспортной системы позволит нам оперативно связывать два нефтеперерабатывающих объекта, перебрасывать потоки нефти как минимум между двумя этими крупнейшими резервуарами".

Мощность магистрали составит 6 млн т сырья в год. Ориентировочная стоимость проекта, который реализует "Гомельтранснефть Дружба" на собственные средства, составляет Br300 млн. Генеральным подрядчиком выступает РУП ПО "Белоруснефть".

Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы. Магистраль Гомель - Горки протяженностью 207 км пройдет в Гомельском, Буда-Кошелевском, Чечерском и Кормянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской. Эта "артерия" позволит решить вопрос с диверсификацией поставок сырья.

МН Гомель-Горки станет своеобразной перемычкой между магистральными нефтепроводами Унеча - Полоцк и Унеча - Мозырь - Адамово.

Ориентировочный срок ввода новой нитки в эксплуатацию - сентябрь 2022 года.
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