За 9 месяцев 2020 г. в Беларуси подготовлено 102 275 водителей механических транспортных средств (МТС) различных категорий, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Белтехосмотр», из них 60 428 человек, или 59,1% от общего количества подготовленных, составили водители МТС категории «В».

Рост числа подготовленных водителей отмечается в Минской (+13,8%), Гомельской (+10,7%), Могилевской (+5,1%) областях и Минске (по +8,5%). Снижение количества подготовленных водителей отмечено в Гродненской (-4,6%), Брестской (-2,0%) и Витебской (-2,0%) областях.

В целом по республике отмечается рост числа подготовленных водителей МТС категории «А» (+24,0%), категорий «В и С» (+17,0%), категории «D» (+6,1,0%), категории «В» (+5,8%), категории «С» (+4,7%). Снижение количества подготовленных водителей отмечается по категориям «ВЕ», «СЕ», «DЕ» (-6,9%).