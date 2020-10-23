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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ДИРЕКТОРА ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОЙДЕТ 28 ОКТЯБРЯ
12:59 23.10.2020
28 октября состоится прямая телефонная линия директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерия Шкуратова по вопросу работы пассажирского транспорта Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы можно будет с 09:00 до 11:00 по телефону (017) 219-85-13.
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