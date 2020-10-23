ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ДИРЕКТОРА ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРОЙДЕТ 28 ОКТЯБРЯ

12:59 23.10.2020 28 октября состоится прямая телефонная линия директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерия Шкуратова по вопросу работы пассажирского транспорта Минска. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы можно будет с 09:00 до 11:00 по телефону (017) 219-85-13.