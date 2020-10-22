Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе внеплановой проверки торгового объекта индивидуального предпринимателя в Витебске в очередной раз установило ряд нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, обнаружено несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства о торговле, несоблюдение ассортиментного перечня, предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации), а также отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.

Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне текущего года мониторингов, в ходе которых были установлены аналогичные нарушения. Индивидуальному предпринимателю в этой связи направлялись рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков) и установлены сроки их исполнения. Вместе с тем, как показала проверка, соответствующие меры реагирования приняты не были.

На основании выявленных в очередной раз нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 22 октября по 5 ноября текущего года.