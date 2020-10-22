|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В ВИТЕБСКЕ
12:37 23.10.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе внеплановой проверки торгового объекта индивидуального предпринимателя в Витебске в очередной раз установило ряд нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, обнаружено несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства о торговле, несоблюдение ассортиментного перечня, предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации), а также отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.
Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне текущего года мониторингов, в ходе которых были установлены аналогичные нарушения. Индивидуальному предпринимателю в этой связи направлялись рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков) и установлены сроки их исполнения. Вместе с тем, как показала проверка, соответствующие меры реагирования приняты не были.
На основании выявленных в очередной раз нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 22 октября по 5 ноября текущего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2020
Курсы в банках
на 23.10.2020
Конвертация в банках
на 23.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте