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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СФОРМИРОВАНО ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА
12:19 23.10.2020
За январь-сентябрь 2020 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1137,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений организаций государственного сектора экономики – 60,5%, что составляет 688,3 млн рублей. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 31,2%, или 354,4 млн рублей.
В общем объеме поступлений удельный вес платежей от индивидуальных предпринимателей составил 4,6% (52,7 млн рублей), от физических лиц – 3,7% (41,8 млн рублей).
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